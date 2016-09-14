优步首次在匹兹堡推出自动驾驶汽车试乘计划

路透匹兹堡9月14日 - 周三起，美国匹兹堡的部分居民将可以选择乘坐一部自动驾驶的优步(Uber)汽车上路。

优步推出自驾试乘计划，揭开了这个无人自驾汽车计划的神秘面纱，也是自驾汽车首次能够如此方便美国大众使用。

但这个试乘计划一开始只对乘客提供四部自驾汽车，而且有两个人将坐在前座，当汽车无法自行操控方向时接手控制。

优步周二为记者提供共乘体验。在一小时的行车中，路透记者观察到优步汽车很安全的停在红灯前，绿灯时加速前进，通过一座桥梁，超越一辆邮件货车，在一条行车繁忙的街道上，因一位车主开启车门而减速。在这些过程之中，都没有人碰触汽车的控制仪器。

但前座的优步驾驶及工程师，确实每隔几英哩就会介入。

优步去年在匹兹堡启用先进科技中心后，进展迅速，从卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)大学挖角约40名人员及研究员，并与多家车厂建立合作关系。

但这个领域的竞争激烈，从Alphabet(GOOGL.O)、百度(BIDU.O)、到特斯拉汽车(TSLA.O)及通用汽车(GM.N)，科技业及汽车业都在积极发展无人自驾汽车及相关的新业务计划。(完)