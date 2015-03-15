独家：Uber与中国比亚迪达成电动汽车测试协议

路透3月13日 - Uber周五表示，与中国汽车制造商比亚迪(002594.SZ)达成协议，将测试一系列电动汽车。

此测试计划已于数周前在芝加哥拉开序幕，最终可能会扩大至其它城市。Uber女发言人Lauren Altmin表示，这是公司首次试图关注电动汽车。

“我们看到，芝加哥现有和潜在伙伴(司机)已经产生了兴趣，”Altmin称。

电动汽车是Uber帮助司机购买或租赁新车或旧车计划的一部分。比亚迪e6目前通过芝加哥汽车代理商Green Wheels进行销售，该代理商关注电动和混合动力汽车，并建造了电动车充电站。

据Green Wheels总裁Doug Snower称，Uber司机目前在芝加哥使用了大约25辆比亚迪汽车，希望在年底时能增至数百辆。

Altmin表示，Uber去年底开始与比亚迪和Green Wheels进行磋商。

对比亚迪来说，与Uber达成这份协议，可能是朝其向美国消费者销售汽车的长期目标迈进了一步。比亚迪是中国的主要汽车公司之一，但在美国迄今e6汽车只用于试点项目。

在美国，日产汽车(7201.T)的Leaf和特斯拉(TSLA.O)的Model S电动汽车则更有名。Uber并未就为什么选择品牌相对不知名的公司置评。

不过，e6比其他很多电动汽车都大，已经被伦敦的汽车出租公司Thriev所使用。

2009年比亚迪获得了巴菲特的投资，隔年就宣布计划在美国销售e6电动汽车。此后，比亚迪的美国业务主要关注用于公共交通的电动公交车。

比亚迪在Facebook页面上公布了该计划，但拒绝就与Uber的协议置评。

Green Wheels为对e6感兴趣的司机提供了多种选择。Snower称，最受欢迎的计划是允许Uber司机每周付200美元使用e6。

Snower表示，此外，司机还可选择更加传统的租赁或以租代购方式。(完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)

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