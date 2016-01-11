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中国财经 | 2016年 1月 11日 星期一 18:17 BJT

优步CEO称中国部门日前甫完成一轮融资

路透北京1月11日 - 打车公司优步(Uber)首席执行官Travis Kalanick周一表示，优步的中国部门最近刚结束一轮融资，而来自中国的投资者超过他所能列举的。

Kalanick在北京一场活动上表示，在这轮融资之前，优步的中国部门估值为70亿美元。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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