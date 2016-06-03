优步中国高管柳甄称希望2017年超过打车市场领头羊滴滴出行

路透香港6月3日 - 打车软件公司优步中国战略负责人柳甄周五表示，优步期待继续在中国走“快速成长”的道路，希望能在2017年超过市场领头羊滴滴出行。

在中国，优步一直与滴滴出行激烈竞争，后者有互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)的支持。柳甄在华尔街日报在香港举办的Converge科技大会上表示，优步的中国市场份额已从2015年的1%上升至目前的约30%。(完)