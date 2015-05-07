Uber成都分公司遭有关部门调查

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海5月7日 - 成都市交通运输委员会发言人称，成都市工商、公安、交委等部门周三对Uber成都分公司进行了联合调查。
这是过去一周Uber在华分公司遭到的第二起调查。新华社上周五报导称，广州市相关部门以涉嫌“非法经营”，对Uber广州分公司进行了突击检查。
成都市交委一位任姓发言人周四称，成都市工商、公安、交委等部门对Uber成都分公司进行了联合调查。
该发言人称，她不知道调查的详情。
Uber中国发言人称，正如成都市交委相关负责人向媒体解释，这只是一次例行的检查。该发言人没有提供更多详情。
“这并没有对Uber平台造成影响，公司业务正常进行，”该发言人在声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。