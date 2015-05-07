Uber成都分公司遭有关部门调查

路透上海5月7日 - 成都市交通运输委员会发言人称，成都市工商、公安、交委等部门周三对Uber成都分公司进行了联合调查。

这是过去一周Uber在华分公司遭到的第二起调查。新华社上周五报导称，广州市相关部门以涉嫌“非法经营”，对Uber广州分公司进行了突击检查。

成都市交委一位任姓发言人周四称，成都市工商、公安、交委等部门对Uber成都分公司进行了联合调查。

该发言人称，她不知道调查的详情。

Uber中国发言人称，正如成都市交委相关负责人向媒体解释，这只是一次例行的检查。该发言人没有提供更多详情。

“这并没有对Uber平台造成影响，公司业务正常进行，”该发言人在声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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