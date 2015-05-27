Uber在华发起魅力攻势 希望与地方政府合作

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透中国贵阳/上海5月26日（记者 Paul Carsten/Adam Jourdan） - 美国打车应用Uber虽然在华遭到调查，而且还因涉嫌非法经营而受到压制，但该公司还是在中国发起了一波魅力攻势。
该公司执行长卡兰尼克（Travis Kalanick）在2015贵阳国际大数据产业博览会暨全球大数据时代贵阳峰会发表演讲时称，希望Uber能与中国地方政府合作。卡兰尼克妥协的口吻，与微软(MSFT.O)、高通(QCOM.O)高层曾经的做法如出一辙。
“我们所做的一切都致力于让城市变得更美好。当Uber与地方政府及地方领导人合作让这变成现实时，城市就会受益，”卡兰尼克说道。他还称，仅在过去一个月，Uber就在中国创造了逾6万个就业岗位。
知情人士称，Uber正在积极努力与中国地方政府建立更密切的关系，以应对地方出租车公司抗议、在华办公室遭检查还有地方竞争对手等问题。
上月，Uber广州分公司遭到有关部门调查。
新华社本月报导称，Uber涉嫌非法经营，允许私家车主提供出租车服务。
两名知情人士称，Uber还一直在苦苦寻找适合的中国业务负责人。
Uber中国发言人黄雪称，公司正式物色中国业务负责人已有“几个月”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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