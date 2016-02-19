优步称在中国一年损失逾10亿美元

路透上海2月18日 - 优步UBER.UL执行长卡拉尼克（Travis Kalanick）称，优步一年在中国损失逾10亿美元。优步在中国与本土对手滴滴快的竞争激烈，竞相以价格优惠吸引消费者。

优步中国最近一轮融资逾10亿美元，公司估值超过80亿美元，但因竞争剧烈，优步在中国大陆尚未实现盈利。

“我们在美国实现盈利，但在中国一年损失逾10亿美元，”卡拉尼克对加拿大科技平台Betakit表示。优步中国的公司人士周四发给路透的电邮证实了卡拉尼克的说法。

声明中说：“我们有个凶猛的竞争对手，他们在运营的各个城市均未盈利，但他们砸钱扩大市场份额。我真希望世界不是那样的。”

优步和滴滴快的均斥重金实施补贴政策，以争夺市场份额。

优步中国通过电邮发布的声明中称，滴滴快的不得不花费比优步多好多倍的钱来提高市场份额，并称优步的中国业务有优步在其他地区的盈利业务支撑。

记者通过电邮联络滴滴快的，该公司发言人暂未置评。滴滴快的占据中国打车应用市场最大份额。

卡拉尼克1月称，花钱补贴是“在中国制胜的办法”，并称优步的目标是以更有效率的补贴政策击败滴滴快的。优步目前在中国逾40个城市运营，计划到年底扩张至100个城市。

“比起融资，我更喜欢业务建设，”卡拉尼克接受Betakit采访时称，“但如果我不参与融资，我就会被其他烧钱争夺市场份额的对手挤走。”（完）