优步称在中国一年损失逾10亿美元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月18日 - 优步UBER.UL执行长卡拉尼克（Travis Kalanick）称，优步一年在中国损失逾10亿美元。优步在中国与本土对手滴滴快的竞争激烈，竞相以价格优惠吸引消费者。
优步中国最近一轮融资逾10亿美元，公司估值超过80亿美元，但因竞争剧烈，优步在中国大陆尚未实现盈利。
“我们在美国实现盈利，但在中国一年损失逾10亿美元，”卡拉尼克对加拿大科技平台Betakit表示。优步中国的公司人士周四发给路透的电邮证实了卡拉尼克的说法。
声明中说：“我们有个凶猛的竞争对手，他们在运营的各个城市均未盈利，但他们砸钱扩大市场份额。我真希望世界不是那样的。”
优步和滴滴快的均斥重金实施补贴政策，以争夺市场份额。
优步中国通过电邮发布的声明中称，滴滴快的不得不花费比优步多好多倍的钱来提高市场份额，并称优步的中国业务有优步在其他地区的盈利业务支撑。
记者通过电邮联络滴滴快的，该公司发言人暂未置评。滴滴快的占据中国打车应用市场最大份额。
卡拉尼克1月称，花钱补贴是“在中国制胜的办法”，并称优步的目标是以更有效率的补贴政策击败滴滴快的。优步目前在中国逾40个城市运营，计划到年底扩张至100个城市。
“比起融资，我更喜欢业务建设，”卡拉尼克接受Betakit采访时称，“但如果我不参与融资，我就会被其他烧钱争夺市场份额的对手挤走。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)