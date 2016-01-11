企业结盟：优步在华公司获得海航集团投资

路透北京1月11日 - 打车公司优步(Uber) 周一宣布，其在华公司获得中国海航集团的投资，这将使该公司获得资金与中国本土规模更大的滴滴快的展开竞争。优步未公布投资的数额。

优步首席执行官(CEO)在声明中称，与海航结盟将使“国内和全球出行更加简单、方便”。