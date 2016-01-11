企业结盟：优步在华公司获得海航集团投资

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透北京1月11日 - 打车公司优步(Uber) 周一宣布，其在华公司获得中国海航集团的投资，这将使该公司获得资金与中国本土规模更大的滴滴快的展开竞争。优步未公布投资的数额。
优步首席执行官(CEO)在声明中称，与海航结盟将使“国内和全球出行更加简单、方便”。
此时优步与竞争对手滴滴快的都竞相与中国有影响力的公司结成联盟。在中国打车业务仍处在发展中的背景下，双方都想与政府背景深厚的公司结盟，以避免惹上监管方面的麻烦。(完)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债