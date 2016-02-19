优步称在中国一年损失逾10亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨至五日高点，受强劲需求支撑
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月18日 - 优步 执行长卡拉尼克（Travis Kalanick）称，优步一年在中国损失逾10亿美元。优步在中国与本土对手滴滴快的竞争激烈，竞相以价格优惠吸引消费者。
优步中国最近一轮融资逾10亿美元，公司估值超过80亿美元，但因竞争剧烈，优步在中国大陆尚未实现盈利。
“我们在美国实现盈利，但在中国一年损失逾10亿美元，”卡拉尼克对加拿大科技平台Betakit表示。优步中国的公司人士周四发给路透的电邮证实了卡拉尼克的说法。
声明中说：“我们有个凶猛的竞争对手，他们在运营的各个城市均未盈利，但他们砸钱扩大市场份额。我真希望世界不是那样的。”
优步和滴滴快的均斥重金实施补贴政策，以争夺市场份额。
优步中国通过电邮发布的声明中称，滴滴快的不得不花费比优步多好多倍的钱来提高市场份额，并称优步的中国业务有优步在其他地区的盈利业务支撑。
记者通过电邮联络滴滴快的，该公司发言人暂未置评。滴滴快的占据中国打车应用市场最大份额。
卡拉尼克1月称，花钱补贴是“在中国制胜的办法”，并称优步的目标是以更有效率的补贴政策击败滴滴快的。优步目前在中国逾40个城市运营，计划到年底扩张至100个城市。
“比起融资，我更喜欢业务建设，”卡拉尼克接受Betakit采访时称，“但如果我不参与融资，我就会被其他烧钱争夺市场份额的对手挤走。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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