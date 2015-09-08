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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 11:54 BJT

优步未来一年将新进军中国100个城市--CEO

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月8日 - 优步（Uber）执行长Travis Kalanick周二称，优步中国公司在接下来的12个月将新进入100个城市。这较之前进入50个新城市的目标扩大。

Kalanick是在优步投资方之一的百度 在北京举办的一个活动上发表此番言论的。优步中国周一称新近融资12亿美元，这是该公司正在进行的一轮融资的一部分。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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