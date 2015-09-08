优步未来一年将新进军中国100个城市--CEO

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月8日 - 优步（Uber）执行长Travis Kalanick周二称，优步中国公司在接下来的12个月将新进入100个城市。这较之前进入50个新城市的目标扩大。
Kalanick是在优步投资方之一的百度 在北京举办的一个活动上发表此番言论的。优步中国周一称新近融资12亿美元，这是该公司正在进行的一轮融资的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”