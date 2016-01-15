优步中国最新一轮融资后估值超80亿美元 但尚未获利（更新版）

（新增CEO评论）

路透北京1月15日 - 经过最新一轮融资筹得逾10亿美元，打车公司优步中国业务总估值已突破80亿美元，不过由于竞争激烈，这一来自美国的打车软件尚未在中国大陆实现获利。

为了争夺市场份额，优步和规模更大的中国竞争对手滴滴快的争相发放补贴，押注中国将成为全球最大互联网关联的交通运输市场。

优步首席执行官(CEO)卡拉尼克(Travis Kalanick)周五在北京对记者表示，他认识到只要发放补贴才能“赢”在中国，优步致力于通过更有效地发放补贴来打败滴滴快的。

针对在补贴方面的大笔开支，卡拉尼克直言“我每天都在担心”。优步业务目前覆盖中国22座城市，但卡拉尼克称，目前还没有任何一座城市实现获利。

滴滴快的占据中国打车软件最大市场份额，获得中国互联网权重企业阿里巴巴集团(BABA.N)和腾讯控股(0700.HK)支持。

卡拉尼克表示，优步中国最新一轮非公开B系列融资“取得资金远超过10亿美元”。优步发言人称，该系列融资筹得逾12亿美元，但拒绝确认具体数字。

“我认为这相当不错，尤其是考虑到当前的宏观形势，”卡拉尼克说。

9月时他称优步中国已经筹得12亿美元。卡拉尼克周五并未评论此后四个月到底总共融资了多少。在最新这轮融资之前，优步中国部门的估值为70亿美元。

卡拉尼克示警称，融资市场在某个时点将会降温，像当前这样花大钱补贴的情况不可能永远持续下去。

他表示，优步在其他市场的获利可投资在优步中国，而收入最终将成为比融资更重要的投资来源。(完)