优步在华公司获得海航集团投资

路透北京1月11日 - 打车公司优步(Uber)周一宣布，其在华公司获得中国海航集团的投资，这将使该公司获得资金与中国本土规模更大的滴滴快的展开竞争。优步未公布投资的数额。

优步首席执行官(CEO)在声明中称，与海航结盟将使“国内和全球出行更加简单、方便”。

此时优步与竞争对手滴滴快的都竞相与中国有影响力的公司结成联盟。在中国打车业务仍处在发展中的背景下，双方都想与政府背景深厚的公司结盟，以避免惹上监管方面的麻烦。(完)