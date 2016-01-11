优步在华公司获得海航集团投资

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月11日 - 打车公司优步(Uber)周一宣布，其在华公司获得中国海航集团的投资，这将使该公司获得资金与中国本土规模更大的滴滴快的展开竞争。优步未公布投资的数额。
优步首席执行官(CEO)在声明中称，与海航结盟将使“国内和全球出行更加简单、方便”。
此时优步与竞争对手滴滴快的都竞相与中国有影响力的公司结成联盟。在中国打车业务仍处在发展中的背景下，双方都想与政府背景深厚的公司结盟，以避免惹上监管方面的麻烦。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。