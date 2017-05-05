独家：优步因使用软件帮助司机躲避监管面临刑事调查

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透旧金山5月4日 - 两位熟悉情况的消息人士称，针对网约车企业优步(Uber)使用一种软件工具来帮助司机躲避地方交通部门的情况，美国司法部已就此展开刑事调查。
在波特兰和俄勒冈等优步尚未取得批准的地方，政府官员试图打击该公司的运营活动。优步已经承认这款名为“Greyball”的软件帮助其识别并躲过这些官员的视线。
纽约时报在3月披露了Greyball的存在后，优步随即禁止出于该目的使用这款软件，称该软件的初衷是为了核实叫车请求，以防止欺诈并保护司机。但随后又有不少关于该公司的负面消息传出。
优步本就因为最近的企业和法律事务麻烦缠身，这项刑事调查可能成为该公司面对的另一个大问题。
优步发言人和司法部未予置评。该公司律师在致波特兰当局的信函中称，在波特兰于2015年批准优步在当地开展业务之前，Greyball技术在当地的使用“极为有限”。波特兰政府上周公开了这些信函。(完)
(编译 徐文焰；审校 高琦)
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