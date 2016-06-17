部分投资者两边入股优步与滴滴出行 罕见现象引发议论

路透旧金山6月16日 - 叫车服务提供商优步(Uber)及滴滴出行已经为这个新兴行业带来许多新面貌，例如一轮又一轮数以10亿美元计的融资。

现在这个新面貌名单上又多了一项：同时向这两家死对头出资入股的大金主。

优步在美国及全球许多地区都是行业领头羊，而滴滴出行则占有87%的中国打车服务市场。根据投资纪录及知情人士透露，这两家公司目前至少有四个股东是相同的：资产管理巨擘贝莱德(Blackrock)、中国投资管理公司高瓴资本、对冲基金老虎环球基金(Tiger Global)、以及中国人寿。

“激烈竞争对手允许同一批人投资并取得股东资讯权，是非常罕见的，”Manhattan Venture Partners首席经济分析师Max Wolff指出。“但话说回来，一家仅成立七年还没IPO的公司融资取得140亿美元，也不是常有的事。”

自2009年成立以来，优步已通过股票和发债共融资逾130亿美元。滴滴本周确认，完成新一轮共计73亿美元融资，从而使总融资额增至逾100亿美元。

投资人、学界及交易人士多指出，这种同时支持两家竞争对手的做法引发对利益冲突和信息共享的担忧，此外还令人担心一家公司的成功可能以另一家公司的失败为代价。

“我认为这看起来不妙，”就这一问题展开研究的哈佛商学院助理教授Rory McDonald说，“这些公司尚未上市，他们还在成长，还在制定战略选择，这些选择将至关重要。”

McDonald的研究显示，平均而言，通过共同的投资者与竞争对手有关联的公司，其竞争力和创新性比不上没有这种关联的情况。

优步表示，公司不担心与滴滴共享投资者，这些投资者在董事会都没有董事或观察员席位，因此他们对公司掌控没有那么大。

滴滴拒绝置评。(完)