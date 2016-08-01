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中国财经 | 2016年 8月 1日 星期一 12:50 BJT

优步中国将与滴滴合并 估值350亿美元--彭博

路透8月1日 - 彭博引述知情消息人士报道称，叫车服务商优步(Uber)旗下中国业务将与对手滴滴出行合并，合并后的公司估值350亿美元。

彭博引述消息人士称，优步中国的股东将在合并后的公司持股20%。优步中国的主要股东包括优步、百度(BIDU.O)及其他投资者。bloom.bg/2akzz3h

尚无法立即取得优步与滴滴评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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