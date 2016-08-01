优步中国将与滴滴合并 估值350亿美元--彭博

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透8月1日 - 彭博引述知情消息人士报道称，叫车服务商优步(Uber)旗下中国业务将与对手滴滴出行合并，合并后的公司估值350亿美元。
彭博引述消息人士称，优步中国的股东将在合并后的公司持股20%。优步中国的主要股东包括优步、百度(BIDU.O)及其他投资者。bloom.bg/2akzz3h
尚无法立即取得优步与滴滴评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。