优步将于9月退出澳门--媒体

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月25日 - 澳门媒体援引一封信函报导称，全球叫车服务巨头优步UBER.UL在澳门推出服务不到10个月后将于9月9日退出该市场。报导称信函是优步亚洲区负责人发的。
根据上传到澳门立法会议员区锦新(Au Kam-san)Facebook官方账号的信函副本，优步亚洲区总经理Mike Brown称，公司计划退出澳门，在澳门推出服务的这段很短时间内，优步司机遭到总计达1,000万澳门币(125万美元)的罚款。
优步澳门总经理Trasy Lou Walsh拒绝对该信函置评，也拒绝对该公司是否在9月退出澳门作出澄清。
路透未能联系到Brown。
澳门政府没有立即作出回应。未能联系到区锦新进行置评。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李春喜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。