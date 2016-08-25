优步将于9月退出澳门--媒体

路透8月25日 - 澳门媒体援引一封信函报导称，全球叫车服务巨头优步UBER.UL在澳门推出服务不到10个月后将于9月9日退出该市场。报导称信函是优步亚洲区负责人发的。

根据上传到澳门立法会议员区锦新(Au Kam-san)Facebook官方账号的信函副本，优步亚洲区总经理Mike Brown称，公司计划退出澳门，在澳门推出服务的这段很短时间内，优步司机遭到总计达1,000万澳门币(125万美元)的罚款。

优步澳门总经理Trasy Lou Walsh拒绝对该信函置评，也拒绝对该公司是否在9月退出澳门作出澄清。

路透未能联系到Brown。

澳门政府没有立即作出回应。未能联系到区锦新进行置评。(完)