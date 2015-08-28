优步中国完成10亿美元融资--消息人士

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京/上海8月27日 - 知情人士称，优步(Uber)中国公司已经完成10亿美元的融资，尽管中国国内叫车服务市场竞争激烈，但投资者仍对这家美国的乘车服务公司寄予厚望。
其中一知情人士称，优步中国公司的投资方包括亚洲最大对称基金高瓴资本(Hillhouse Capital)、中国互联网巨头百度(BIDU.O)、中信银行(601998.SS)、中国人寿(601628.SS)、中国平安(601318.SS)等公司。
优步发言人对此不予置评。
随着10亿美元融资的完成，优步又有了与中国叫车服务应用滴滴快的展开争夺的资本。滴滴快的上月完成了20亿美元的融资。这两家公司正在进行激烈的拉锯战，均给予大手笔补贴以降低用户成本、提高司机收入。
据直接了解该交易的另一名知情人士称，优步的融资获得了超额认购。据路透上周见到的文件显示，本轮融资对优步中国的估值为70亿美元，优步中国计划2020年前在中国内地上市。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
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