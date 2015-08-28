优步中国完成10亿美元融资--消息人士

路透北京/上海8月27日 - 知情人士称，优步(Uber)中国公司已经完成10亿美元的融资，尽管中国国内叫车服务市场竞争激烈，但投资者仍对这家美国的乘车服务公司寄予厚望。

其中一知情人士称，优步中国公司的投资方包括亚洲最大对称基金高瓴资本(Hillhouse Capital)、中国互联网巨头百度(BIDU.O)、中信银行(601998.SS)、中国人寿(601628.SS)、中国平安(601318.SS)等公司。

优步发言人对此不予置评。

随着10亿美元融资的完成，优步又有了与中国叫车服务应用滴滴快的展开争夺的资本。滴滴快的上月完成了20亿美元的融资。这两家公司正在进行激烈的拉锯战，均给予大手笔补贴以降低用户成本、提高司机收入。

据直接了解该交易的另一名知情人士称，优步的融资获得了超额认购。据路透上周见到的文件显示，本轮融资对优步中国的估值为70亿美元，优步中国计划2020年前在中国内地上市。(完)

(编译 孙国玉；审校 张荻)

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