专访：优步用其他地区获利填补在华“可持续”支出--CEO

路透中国博鳌3月25日 - 打车软件公司优步(Uber Technologies)执行长卡拉尼克(Travis Kalanick)在路透专访中表示，全球优步业务规模排名前30大的城市一年共计创造逾10亿美元获利，其中部分资金用于支持在中国市场的扩张。

该公司在2月份公布，在中国竞争呈现白热化的打车市场中，优步年亏损额超过10亿美元，为抢到顾客，不得不与当地强力竞争对手展开较量。

卡拉尼克称，对该公司而言，在中国面临的竞争最为激烈，但同时也是探索新思路、供其他市场借鉴的宝地，该公司在中国的投资是可持续的。

“就拿我们业务规模最大的30座城市而言，一年能带来超过10亿美元的获利，这还仅仅是前30大城市”卡拉尼克在中国海南博鳌论坛间隙表示，并称优步有业务覆盖的一些其他城市也在实现盈利。优步在全球约400座城市设有业务。

“这帮助我们对中国持续进行投资...由于我们在全球实现获利，我们可以在中国长期投资，”他周四晚间表示。

优步与背后有中国科技巨头腾讯控股(0700.HK)及阿里巴巴(BABA.N) 撑腰的滴滴快的，纷纷大举砸钱补贴车资，抢占市场份额，认定中国将成为全球最大的联网交通市场。

优步的策略似乎已奏效。卡拉尼克表示，该公司在中国的市场份额快速增长，从2015年1月的约1-2%，猛增至今天的30%左右。

优步开始在中国首度测试各种新产品，他提到的一个例子就是UberCOMMUTE，这是一种共乘应用程式(程序)，去年9月首次于成都推出，之后拓展至其他地方。

“(我们在)中国的关键在于动作迅速，”卡拉尼克表示。

“如果我们在美国推出，中国就会出现复制版，这样我们就落后了。因此我们开始将一些创新改在中国率先推出，”他表示，凸显出竞争的残酷激烈。

卡拉尼克表示，优步迄今为止尚未在中国遭遇重大监管挑战，可能是因为政府在努力推动创新，优步正好顺应这一政策。

卡拉尼克拒绝透露他认为优步何时能在中国实现盈利，但无论怎样，他似乎很享受在中国发展业务。

他说，“我去年在中国待了70天，每天会听人说100次这样的话‘Travis，没有一家互联网科技公司成功过。我不知道你是否应该来中国’。”

“作为一名企业家，这是你能听到的最好的话...你总要扭转乾坤，使事情朝积极的方向发展，我们所做的就是使不可能成为可能，就是朝着目标前进。”(完)