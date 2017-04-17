优步2016年营收达65亿美元 但仍录得庞大亏损

优步指出，扣除去年出售的中国业务，调整后净亏损达28亿美元。

优步作为一家民营企业，毋需对外发布财报；公司目前价值达680亿美元。在彭博报导该公司财报后，优步在电邮声明当中证实这些数据。

2016年第四季优步总预订额较上季增长28%至69亿美元。但优步当季亏损增至9.91亿美元，营收则较前季激增74%至29亿美元。(完)