优步2016年营收达65亿美元 但仍录得庞大亏损

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
优步指出，扣除去年出售的中国业务，调整后净亏损达28亿美元。
优步作为一家民营企业，毋需对外发布财报；公司目前价值达680亿美元。在彭博报导该公司财报后，优步在电邮声明当中证实这些数据。
优步并未提供第一季财报，但一名发言人表示，这些数据“似乎符合预期。”
2016年第四季优步总预订额较上季增长28%至69亿美元。但优步当季亏损增至9.91亿美元，营收则较前季激增74%至29亿美元。(完)
(编译 龚芳; 审校 李爽)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。