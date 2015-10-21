优步CEO称目前约30%的行程订单来自中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月21日 - 优步CEO特拉维斯·卡拉尼克（Travis Kalanick）称，目前公司约30%的行程订单来自中国，这凸显中国对优步全球增长雄心的重要性。

卡拉尼克周二在《华尔街日报》于拉古纳海滩举办的一次科技会议上表示，优步在华市场份额自2015年初开始攀升，目前约为30-35%。

卡拉尼克称，目前优步在华与在美业务量几乎相当。据7月的报道，优步估值近510亿美元。

尽管优步面临来自中国市场领先者滴滴快的的剧烈竞争，但卡拉尼克称，他喜欢这种挑战。优步近期达成了一项12亿美元的交易，将在未来12个月新进入100个中国城市。

“我们还是第二名，所以我们还有很长的路要走，”他说道。“我们对中国的许多事情不了解，但解决这个问题是很有意思的事情。”

优步美国市场的主要对手Lyft今年早些时候与滴滴快的达成了一项协议，这让两家公司可以为对方的客户提供服务。作为合作的一部分，滴滴快的向Lyft投资了一亿美元。此举令优步CEO感到困惑。

“我不明白这对滴滴快的有什么好处，”卡拉尼克说道。

尽管有许多美国企业高管担忧中国监管当局偏向中国企业，但卡拉尼克称，他觉得优步在华享有公平竞争环境。“我们尚未看到相比竞争对手，我们遭遇不同对待的案例，”他说道。（完）