优步从沙特主权财富基金获35亿美元融资 助其向中东扩张

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透旧金山6月1日 - 美国叫车服务企业优步(Uber)周三称，该公司已向沙特阿拉伯主权财富基金融资35亿美元，在向中东市场的扩张中赢得一位重要的合作伙伴。
优步称，这笔投资来自沙特公共投资基金(Saudi Arabian Public Investment Fund)，是优步最近一轮融资的组成部分。该轮融资对优步的估值为625亿美元，使之成为全球估值最高的风险资本支持企业。
优步联合创始人兼执行长卡拉尼克(Travis Kalanick)在书面声明中称，这一投资是“对我们的业务投下的信任票。”
优步称，作为投资条件，沙特公共投资基金的董事总经理Yasir Al Rumayyan将进入优步董事会。董事会成员还包括Benchmark Capital普通合伙人Bill Gurley，以及赫芬顿邮报的联合创始人Arianna Huffington。
优步称，沙特的这笔投资使优步包括现金和负债在内的总资产负债表超过110亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。