优步从沙特主权财富基金获35亿美元融资 助其向中东扩张

路透旧金山6月1日 - 美国叫车服务企业优步(Uber)周三称，该公司已向沙特阿拉伯主权财富基金融资35亿美元，在向中东市场的扩张中赢得一位重要的合作伙伴。

优步称，这笔投资来自沙特公共投资基金(Saudi Arabian Public Investment Fund)，是优步最近一轮融资的组成部分。该轮融资对优步的估值为625亿美元，使之成为全球估值最高的风险资本支持企业。

优步联合创始人兼执行长卡拉尼克(Travis Kalanick)在书面声明中称，这一投资是“对我们的业务投下的信任票。”

优步称，作为投资条件，沙特公共投资基金的董事总经理Yasir Al Rumayyan将进入优步董事会。董事会成员还包括Benchmark Capital普通合伙人Bill Gurley，以及赫芬顿邮报的联合创始人Arianna Huffington。

优步称，沙特的这笔投资使优步包括现金和负债在内的总资产负债表超过110亿美元。(完)