优步收购自动驾驶卡车公司Otto 与沃尔沃结盟

图为智能手机上的优步logo。 REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration/File Photo

路透8月18日 - 优步(Uber)周四表示，收购自动驾驶卡车新创公司Otto，并与沃尔沃汽车结成3亿美元的同盟以开发自动驾驶汽车。

优步的这些举动，展现对先进自动驾驶科技的热切心态。如果优步的野心能够实现，那么这些汽车将能为优步逐渐降低付费给驾驶这一项最大的成本。

优步也将把版图扩张至卡车业，根据贸易数据，2015年美国卡车业营收约为7,264亿美元。

共乘服务企业与大型汽车制造商的结盟屡见不鲜，例如通用汽车(General Motors) (GM.N)与打车服务企业Lyft，藉由软硬件的合作，让汽车在行驶时做出正确反映，加速取得努力的成效。

根据了解优步计划的消息人士，优步将在月底前展开一项试办计划，可靠的优步客户将能利用自己的手机叫来一辆自动驾驶汽车，在匹兹堡市中心使用。优步在匹兹堡有一个研发中心。

这将是普通人首次能够使用自动驾驶汽车。车上会有一位受过自动汽车操控培训的司机，在必要时介入驾驶。

Otto是一家成立不到一年的初创企业，员工不足百人。消息人士表示，如果某些技术目标能够达到，本次收购规模将为优步估值的1%。

优步的估值最近在680亿美元左右，因此这项并购交易估值约在6.80亿美元。消息人士称，如果满足那些技术目标，Otto目前的员工将可获得优步自动驾驶卡车业务的五分之一获利。

Kalanick在公司官网称，Otto创办人之一Anthony Levandowski将领导在旧金山、Palo Alto及匹兹堡的优步自动驾驶研发计划。

这其中包括叫车等个人乘车服务、以及快递及货运等服务。

Otto的四位创办人都曾经任职于谷歌并参与自动驾驶计划。

**与沃尔沃的合作侧重于SUV**

在这一合作中，沃尔沃和优步初期将把资源集中在开发XC90运动型车(运动休旅车，SUV)的自动驾驶功能上。投资将大体由两家公司平均负担。

该合作未设时间表，但消息人士称目标是在2021年以前开发出一款全自动驾驶汽车。优步并无自行开发汽车的计划，随着时间的推移，还将与其它汽车厂商合作。

优步将购买沃尔沃汽车，然后针对叫车服务的特定需求来安装自身开发的无人驾驶控制系统。

Otto迄今已测试过专门在高速公路上行驶的自动驾驶卡车。

开发人员希望新技术能够提高生产率，使卡车能够连续不间断行驶，而驾车人则可以休息、处理文件、并只在驶入驶出高速公路时控制车辆。

长期来看，优步以及Lyft等竞争对手如果能将自动驾驶汽车纳入服务车辆的范围，就有可能削减司机方面的支出。但消息人士称，至少目前优步将扩大司机范围，优步在全球逾450个城市中拥有150万名司机。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)发言人称，该局“将继续与所有开发、测试和使用自动驾驶技术的实体进行接触，以确保提高公路安全。”

该发言人称，将很快颁布联邦指引准则，对“高度自动化汽车”的开发和测试进行监管。(完)