小米借优步“专车”在新加坡和马来西亚配送Note

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月23日 （记者 Gerry Shih） - 优步（Uber）周四称，将与小米合作，为新加坡和吉隆坡的消费者配送小米新款旗舰手机小米Note。此举显示优步欲大举进军当日送达业务。
私人投资者对优步的估值为500亿美元，其假设是优步能够将其数十万的司机转变成配送队伍，不仅可以载客，还可以送货。
但最起码在美国来说，优步遭遇了来自Postmates等初创企业对手和亚马逊(AMZN.O)等在线零售巨头的激烈竞争。
7月27日即小米Note在小米官网上市前一天，优步用户将可以通过优步的应用购买新款小米Note，使用优步账户付款，然后便可以很快收到手机。
对于以营销手段知名的小米公司来说，与优步的合作可能会为其产品发布制造更多的口碑效应。小米正寻求在东南亚和印度等市场进行快速扩张。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。