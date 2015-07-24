小米借优步“专车”在新加坡和马来西亚配送Note

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月23日 （记者 Gerry Shih） - 优步（Uber）周四称，将与小米合作，为新加坡和吉隆坡的消费者配送小米新款旗舰手机小米Note。此举显示优步欲大举进军当日送达业务。
私人投资者对优步的估值为500亿美元，其假设是优步能够将其数十万的司机转变成配送队伍，不仅可以载客，还可以送货。
但最起码在美国来说，优步遭遇了来自Postmates等初创企业对手和亚马逊 等在线零售巨头的激烈竞争。
7月27日即小米Note在小米官网上市前一天，优步用户将可以通过优步的应用购买新款小米Note，使用优步账户付款，然后便可以很快收到手机。
对于以营销手段知名的小米公司来说，与优步的合作可能会为其产品发布制造更多的口碑效应。小米正寻求在东南亚和印度等市场进行快速扩张。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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