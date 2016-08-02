分析：滴滴收购优步一统中国叫车市场天下 为他国同行提供成功范本

2016年5月18日，在滴滴总部拍摄的企业标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透旧金山8月1日 - 中国叫车平台--滴滴出行收购Uber Technologies Inc旗下的优步中国业务，或给本地区其它国家的同行抵御这家美国最大叫车公司的竞争提供范本，尤其是其它亚洲国家。

两家公司周一确认，优步中国将被出售给滴滴出行，从而结束了在中国这个全球竞争最激烈的市场上为期两年的烧钱大战。优步将得到滴滴的较大股权--约占合并后新公司的五分之一--但将交出中国业务的控制权。

分析师和投资者表示，滴滴保持对优步中国领先地位所采用的策略或会被其它竞争者效仿。

滴滴背后有两家中国最强大、资本实力最雄厚的互联网公司的支持，且与地方政府关系紧密，与本地出租车司机结盟，将业务拓展到优步中国都没想过要进入的公车等领域，并且深谙本土文化和消费者心理。

Uber拒绝置评。

密切关注滴滴收购案的企业中，就包括了Grab，这家东南亚叫车服务初创企业在新加坡和越南等国与优步竞争。Grab称，其私家车业务约占到东南亚市场的半数份额，出租车叫车服务占到95%的份额。

“我们的投资者及全球合作伙伴滴滴实际已经赢得了争夺中国市场份额主导权的战斗，”路透见到的Grab执行长陈炳耀在8月1日写给员工的备忘录中称，“我们已经看到，本土领头羊坚信自己的理念和实力，就能够占据上风，”他写道。

IHS Markit自主驾驶和流动性首席分析师Jeremy Carlson称，去年Grab和滴滴与印度乘车服务初创企业Ola和美国运营商Lyft组成联盟，这些亚洲企业的运营环境有可能会是优步的下一个战场。

“Grab很清楚滴滴在中国的运营模式，而且正在加以复制，”纪源资本管理合伙人童士豪称。纪源资本对Grab和滴滴都有投资。

Grab还获得了日本软银集团(9984.T)的大力支持。

滴滴在新闻稿中称收购优步中国是一项“里程碑式的交易，标志着中国共享出行行业进入崭新的发展阶段”。

由于中国是一个特殊的市场--从人口、监管复杂度、以及对大型企业的外资持股疑虑等方面皆然，因此在中国市场的一些经验，或许无法移植到其他地区。

“中国是全球最大共乘市场，但对任何公司而言大概也是全球最复杂的市场，”矽谷创投公司Benchmark合伙人及优步董事会成员Bill Gurley指出，“我们在全球竞争及执行的能力非常紮实。”

**滴滴的发展图**

不过滴滴逐渐扩张成每日订单超过1,400万的巨擘，一路走来的一些作法，或许可以作为优步其他对手的参考。

滴滴整合了中国本地的竞争局面，由中国前两大叫车服务公司合并而成，另外滴滴也获得中国互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)及腾讯(0700.HK)的支持。

如此一来，滴滴的用户打车时，可以使用阿里巴巴的支付宝，以及腾讯的微信进行支付。

“滴滴在中国社交媒体上的影响力要大得多，”DCM创投普通合伙人赵克仁(David Chao)表示。DCM创投在中国进行投资。

优步最终获得了中国互联网巨头百度的支持，但这时滴滴已经超过它了。

“优步进入的有点太晚，”赵克仁说。

滴滴业务起步时侧重的是帮乘客叫出租车，令其在司机数量上得以超过优步，因为优步依靠的私家车主，而在中国私人汽车保有量一直较低。此后滴滴已经将业务拓展至客车、专车和其他服务。

其他公司也开始拓展当地市场。Ola最近收购了印度一家支付服务提供商Qarth，该公司与银行业有联系，藉此拓宽了乘客的支付方式。

优步被批评在2014年初进入中国时对当地的文化、商业形势和消费者都缺乏了解，比如将业务重点放在私家车上。

“优步试图引进部分在其他市场运行良好的理念，然后加以调整，在中国付诸应用，”IHS Markit的Carlson表示。

不过优步在中国的失利，可能增强其在其他地区的威胁，因为该公司将集中精力和资金。优步在中国每年亏损超过10亿美元，Carlson说，现在则可以把资金投入到其他市场。

Grab首席执行官Tan在他的备忘录中发出警告，优步可能加大在东南亚市场推进的力度。

“随着优步在中国达成这个协议，我们预计该公司会将更多注意力和资源转向我们这个地区，”他写道。(完)