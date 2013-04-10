瑞银下调2013年金价预测 2014年预测不变

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透4月9日 - 瑞银集团周二下调对2013年黄金价格预估，称今年黄金面临诸多挑战。
“市场担心美国联邦储备委员会(美联储)量化宽松持续时间，资金流向股市，通胀温和，以及对经济增长改善的关注，对金价上扬构成切实风险，”瑞银分析师在一份报告中称。
“美元走强也是挑战之一。”
该行将2013年金价预测从每盎司1,900美元下调至1,740美元，2014年预测则维持在1,700美元不变。
瑞银2013年铜价预测下调2%，至每磅3.35美元，2014年预测上调9%，至2.90美元。
分析师称，近几个月铜基本面趋软，尽管中国大力进口，且今年全球贸易供给情况料符合需求增长。
瑞银今明两年铝价预测分别下调12%和16%，称预期这两年铝价料持平，因全球供给持续过剩。
“我们预计这种利空的交易环境不会扭转，除非持有成本上升，而这依赖发达国家的调息，”UBS分析师称。
瑞银亦将2013年银价预测下调12%，至每盎司32.30美元，因该金属自身仍然缺乏价格驱动因素，走势依赖黄金。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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