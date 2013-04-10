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财经视点 | 2013年 4月 10日 星期三 11:09 BJT

瑞银下调2013年金价预测 2014年预测不变

路透4月9日 - 瑞银集团周二下调对2013年黄金价格预估，称今年黄金面临诸多挑战。

“市场担心美国联邦储备委员会(美联储)量化宽松持续时间，资金流向股市，通胀温和，以及对经济增长改善的关注，对金价上扬构成切实风险，”瑞银分析师在一份报告中称。

“美元走强也是挑战之一。”

该行将2013年金价预测从每盎司1,900美元下调至1,740美元，2014年预测则维持在1,700美元不变。

瑞银2013年铜价预测下调2%，至每磅3.35美元，2014年预测上调9%，至2.90美元。

分析师称，近几个月铜基本面趋软，尽管中国大力进口，且今年全球贸易供给情况料符合需求增长。

瑞银今明两年铝价预测分别下调12%和16%，称预期这两年铝价料持平，因全球供给持续过剩。

“我们预计这种利空的交易环境不会扭转，除非持有成本上升，而这依赖发达国家的调息，”UBS分析师称。

瑞银亦将2013年银价预测下调12%，至每盎司32.30美元，因该金属自身仍然缺乏价格驱动因素，走势依赖黄金。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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