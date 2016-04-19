路透专访：瑞银抢进智慧财管服务 亚洲首站落脚台湾进而放眼大陆--高层

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透台北4月19日（记者 詹静宜） - 全球最大的财富管理公司瑞银集团UBSG.VX台湾区财富管理董事总经理张凌云周二表示，面对Robot Advisor(机器人投顾)日益蓬勃发展，我们已经做好准备，智慧财富管理模式亚洲首站落脚台湾，预计为台湾资产管理规模(AUM)增加7.5亿美元。
张凌云今日接受路透专访并指出，台湾境外共同基金资产管理规模为亚洲除日本外最大的市场，可能是台湾成为瑞银智慧财富管理服务亚洲首站的原因之一，并可藉由台湾经验进而在大陆市场有进一步发展契机。
“这种商业模式不需要很多分行，就可以做到很遥远地区。”他说。
他坦称，面对Robot Advisor运作越来越强大，瑞银已经做好准备，此次智慧财富管理服务就是正式切入该市场，接下来把正在运作的东西陆续数位化，就是真正名副其实的Robot Advisor。
除了透过系统协助客户追踪选择海外基金部位外，瑞银也会透过财务管理顾问提供谘询服务，结合系统追踪及财管服务，有别于传统的Robot Advisor只提供系统投资选择却缺乏谘询服务的缺点。
张凌云表示，智慧财富管理服务是UBS ADVISE业务底下的一环，针对投资总值达25万至250万美元的客户提出智慧财管服务，其中有上千档海外共同基金可供投资选择，首次在台推出的客户数上限为1,000位。
他预计此次智慧财管服务的每位客户平均资产管理额约为75万美元以上，如此推估将为UBS台湾增加7.5亿美元资产管理规模，至于整个UBS Advice计画则将创造30亿美元管理资产规模，后续仍将有新服务推出。
瑞银因应金管会积极推展金融进口替代，去年在台推出的UBS Advice已有近50位客户。该业务在台湾、香港及新加坡等地至今年2月已创造1.4亿瑞士法郎的资产管理规模。
台湾金管会去年5月底宣布同意瑞士银行台北分行申请于OBU(国际金融业务分行)办理对台境外客户委托的资产配置或财务规划顾问谘询服务业务(UBS Advice)，依瑞银预估，三年内将建立100人的专业团队，并创造30亿美元管理资产规模。(完)
(记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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