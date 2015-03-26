路透专访：瑞银瞄准亚太财富管理业务增长--执行长

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月26日 - 全球最大的财富管理公司瑞银集团 的执行长表示，预计未来10年内，亚太地区资产占其管理资金总额的比例将增至多达30%。
根据银行文件，截至2014年底，瑞银财富管理业务管理着约2.04万亿(兆)美元资产，其中一半为美国资产。
“如果亚洲业务(占该行资产管理总额)的比例从目前的10%升至接近30%，我不会感到意外，”瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)最近接受路透采访时称。
中国的财富创造将是该行在亚太扩大业务的主要推动力。瑞银最新财报显示，过去四个季度，来自包括日本在内亚太地区的新资金净额达267亿瑞郎(278.4亿美元)，来自美国的新资金为100亿美元。
“我们确实预计财富创造在中国是个重大题材，”他说，“从盈利能力、业务范畴和规模来说，中国业务都非常大且非常重要。”
埃尔莫提称，中国进一步开放资本市场、尤其是债券资本市场是很重要的，以削弱经济对银行融资的依赖。
瑞银目前在中国有约500名员工。他还表示，该行计划未来10年“大幅增加”在华员工人数，大部分新聘员工隶属财富管理业务。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)