路透专访：瑞银瞄准亚太财富管理业务增长--执行长

路透北京3月26日 - 全球最大的财富管理公司瑞银集团 的执行长表示，预计未来10年内，亚太地区资产占其管理资金总额的比例将增至多达30%。

根据银行文件，截至2014年底，瑞银财富管理业务管理着约2.04万亿(兆)美元资产，其中一半为美国资产。

“如果亚洲业务(占该行资产管理总额)的比例从目前的10%升至接近30%，我不会感到意外，”瑞银集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)最近接受路透采访时称。

中国的财富创造将是该行在亚太扩大业务的主要推动力。瑞银最新财报显示，过去四个季度，来自包括日本在内亚太地区的新资金净额达267亿瑞郎(278.4亿美元)，来自美国的新资金为100亿美元。

“我们确实预计财富创造在中国是个重大题材，”他说，“从盈利能力、业务范畴和规模来说，中国业务都非常大且非常重要。”

埃尔莫提称，中国进一步开放资本市场、尤其是债券资本市场是很重要的，以削弱经济对银行融资的依赖。

瑞银目前在中国有约500名员工。他还表示，该行计划未来10年“大幅增加”在华员工人数，大部分新聘员工隶属财富管理业务。(完)