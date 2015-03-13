欧洲个股：瑞银集团上调法务拨备，并下修已公布季度获利

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透苏黎世3月13日 - 瑞银集团(UBS) 第四季净利润下修1.05亿瑞郎(1.04亿美元)，主要因法务拨备增至30.5亿瑞郎。
这次可归属股东的净利调整，意味着2014年净利总额降至34.66亿瑞郎，2月时公布为35.71亿瑞郎。
“这次重要调整的原因是法务、监管和类似问题费用拨备增加1.34亿瑞郎，”瑞士最大的银行在2014年全年财报中写道。
法务拨备上调是因为一项美国反垄断诉讼和解。投资者起诉一些银行共谋操纵每日交投量5.3万亿美元的外汇市场。
瑞银集团称，这项仍待法庭批准的和解要求该行支付1.35亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选