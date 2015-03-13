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市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 16:57 BJT

欧洲个股：瑞银集团上调法务拨备，并下修已公布季度获利

路透苏黎世3月13日 - 瑞银集团(UBS) 第四季净利润下修1.05亿瑞郎(1.04亿美元)，主要因法务拨备增至30.5亿瑞郎。

这次可归属股东的净利调整，意味着2014年净利总额降至34.66亿瑞郎，2月时公布为35.71亿瑞郎。

“这次重要调整的原因是法务、监管和类似问题费用拨备增加1.34亿瑞郎，”瑞士最大的银行在2014年全年财报中写道。

法务拨备上调是因为一项美国反垄断诉讼和解。投资者起诉一些银行共谋操纵每日交投量5.3万亿美元的外汇市场。

瑞银集团称，这项仍待法庭批准的和解要求该行支付1.35亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
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