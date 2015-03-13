欧洲个股：瑞银集团上调法务拨备，并下修已公布季度获利

路透苏黎世3月13日 - 瑞银集团(UBS) 第四季净利润下修1.05亿瑞郎(1.04亿美元)，主要因法务拨备增至30.5亿瑞郎。

这次可归属股东的净利调整，意味着2014年净利总额降至34.66亿瑞郎，2月时公布为35.71亿瑞郎。

“这次重要调整的原因是法务、监管和类似问题费用拨备增加1.34亿瑞郎，”瑞士最大的银行在2014年全年财报中写道。