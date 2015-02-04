欧洲个股：美国对瑞银是否助富人逃税展开新的调查--华尔街日报

路透华盛顿2月4日 - 华尔街日报周三援引知情人士报导称，美国联邦检察官对瑞银集团 展开新的调查，以确定其是否透过在美国被禁止的投资项目帮助美国人逃税。

该报称，瑞银面临新的调查，其被指控通过所谓的不记名证券帮助富人隐藏资产。瑞银曾在2009年支付了7.8亿美元与美国司法部就逃税调查达成了和解。(完) (翻译 张荻；审校 张若琪)