中国未来3-5个月经济势头偏暖 A股继续上行--瑞银

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月27日 - 瑞银集团(UBS.N)旗下瑞银证券周三表示，春节前后全球大多数新兴和发达国家市场都开始反弹，但A股反弹较弱，反弹过程中不时出现调整；但未来三五个月时间，经济势头偏暖，市场将继续上行。
瑞银证券首席中国策略分析师高挺在媒体见面会上表示，未来几个月所有的领先指标都预示着经济将继续往上。经济改善的同时，企业业绩也会改善。另外信用市场紧张，对A股的影响应该是非常有限的，且时间会较短。
“中国的未来经济、金融体系还面临着一些风险，大家在市场上涨当中还不断担心可能要发生的市场的风险，就不会使得反弹也好，上行也好很快就过度，一下就把好的预期打满。”他指出。
高挺并提到，以现在的通胀水平来说，通胀同比可能的高点在未来两个月左右出现，可能在6月份的时候，应该都不会超过3%，因为3%是今年政府的目标。未来几个月通胀逐渐上行，企业可以提价并带来收入增长。
中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，持平于上月。
对于今年即将开通的深港通，高挺表示，深港通和沪港通渠道，对市场大格局的走向不会有太大的影响。深港通后资金外流，会影响到A股的流动性。但在沪港通已开通之下，市场可能都不指望开放后有大量资金双向流动，运行会比较稳健。（完）
(发稿 张晓翀； 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。