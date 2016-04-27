中国未来3-5个月经济势头偏暖 A股继续上行--瑞银

路透北京4月27日 - 瑞银集团(UBS.N)旗下瑞银证券周三表示，春节前后全球大多数新兴和发达国家市场都开始反弹，但A股反弹较弱，反弹过程中不时出现调整；但未来三五个月时间，经济势头偏暖，市场将继续上行。

瑞银证券首席中国策略分析师高挺在媒体见面会上表示，未来几个月所有的领先指标都预示着经济将继续往上。经济改善的同时，企业业绩也会改善。另外信用市场紧张，对A股的影响应该是非常有限的，且时间会较短。

“中国的未来经济、金融体系还面临着一些风险，大家在市场上涨当中还不断担心可能要发生的市场的风险，就不会使得反弹也好，上行也好很快就过度，一下就把好的预期打满。”他指出。

高挺并提到，以现在的通胀水平来说，通胀同比可能的高点在未来两个月左右出现，可能在6月份的时候，应该都不会超过3%，因为3%是今年政府的目标。未来几个月通胀逐渐上行，企业可以提价并带来收入增长。

中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，持平于上月。

对于今年即将开通的深港通，高挺表示，深港通和沪港通渠道，对市场大格局的走向不会有太大的影响。深港通后资金外流，会影响到A股的流动性。但在沪港通已开通之下，市场可能都不指望开放后有大量资金双向流动，运行会比较稳健。（完）