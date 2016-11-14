亚太区家族办公室料继续押注私募股权与房地产 以增强回报--瑞银

路透香港11月14日 - 投行瑞银周一发表最新报告显示，亚太区的家族办公室料继续押注私募股权与房地产投资，以增强回报。

据瑞银与Campden Wealth Research联合撰写的全球家族办公室2016年报告显示，由年初至今，区内投资表现重拾升轨，亚太区家族办公室投资组合的回报率达3.9%，好于去年的零回报。去年的投资表现主要受到发展中国家市场股票投资拖累。

瑞银财富管理全球家族办公室大中华区主管Enrico Mattoli在记者会上称，亚太区家族办公室于另类投资的比例相对较高，尤其是私募股权、共同投资和创投基金，合占投资组合比重23%，高于其他地区的14%占比。

“这一投资模式势将进一步强化，亚太区内家族办公室投资组合中私募股权的比重将会越来越高，以从低流动性溢价中得益。”他说，“预期房地产的收入及资本增长理想，有望继续为投资者带来可观的长期实际回报，相信房地产将会继续成为家族办公室组合的一个主要投资。”

报告显示，家族办公室计划将更多资金投入私募股权、减持对冲基金这个模式上的调整可能延续下去，多年参与者持有对冲基金投资占比平均减少了0.9个百分点，部分反映出家族办公室对冲基金业绩不佳和收费高昂的顾虑。

报告并指出，营运成本偏高，仍然是亚太区家族办公室需要面对的难题。按管理资产规模计算，扣除公司外聘基金经理收取的表现费用后，区内家族办公室的平均营运成本为91.2基点，而2015年的公司外聘基金经理收取的表现费用为24.2基点。

Campden Wealth行政总裁Dominic Samuelson称，“亚洲区家族办公室的投资取向侧重于直接投资模式，显示这些家族办公室需要具备资深投资经验专才和丰富资源才能成功管理财富，此举无可避免会造成成本上升。”（完）