焦点：瑞银瞄准中等富翁客户 在亚洲财富管理市场力拔头筹

路透香港5月4日 - 瑞银集团 (UBSG.S)计划未来两年在香港招聘约100名财富管理客户顾问，以便在迅速扩大的中级百万富翁阶层夺得更多市场份额。香港是亚太地区最大的财富中心。

瑞银将目标瞄准中端财富市场，而与此同时，包括渣打集团(STAN.L)在内的一些全球银行在地区性银行日益激烈的竞争下，正在提高私人银行客户的门槛。

“对我们来说，那些可投资资产在200-5,000万美元的高净值客户最为合适，”瑞银香港的地区市场经理Jean-Claude Humair对路透表示。瑞银素来以其拥有大量亿万富翁客户而闻名。

“我们认为在香港企业家之中有大量机会可供发掘，”他说。“我们的计划是，未来两年每年招聘50名客户顾问，以满足高净值个人客户(HNWI)的需求。”

据行业追踪机构Asian Private Banker的数据，截止2016年底，瑞银在亚洲管理的资产规模为2,860亿美元，客户顾问人数约1,100人，私人银行业务规模在亚洲名列第一，花旗(C.N)和瑞士信贷(CSGN.S)紧随其后。

市场交易反弹促使瑞银第一季亚太财富管理业务营收和税前获利创纪录。亚洲已经成为全球财富管理公司的主要战场。

根据Capgemini的数据，亚洲有逾500万人号称至少拥有100万美元流动资产，成为全球财富增长最快的地区。

瑞银改变侧重点是因为，中级客户业务增速超过顶级客户业务，顶级客户即可投资资产高于5,000万美元的超高净值客户。

**逆势而为**

瑞银的Humair表示，高净值客户业务的资产回报率(ROA)比超高净值客户业务高。他补充说，瑞银已经为60%的亚洲亿万富豪提供服务，在香港该比例更将近90%。

由于大量当地和地区性银行业者挤入中低端客户业务，过去几年，瑞银全球私人银行业务的很多竞争对手纷纷提高最低财富管理业务门槛。

渣打一发言人表示，渣打私人银行业务计划，未来两年内该门槛从200万美元提高到至少500万美元，以将资源做最有效的运用。

她并称，该行将继续服务资产规模在200万至500万美元的现有客户。

摩根大通(JPM.N)去年将亚洲目标客户群的门槛提高一倍，至资产规模至少1,000万美元。

与此同时，包括星展集团控股(DBSM.SI)等区域性银行通过并购交易提升在百万富翁群体的覆盖面。作为新加坡最大银行，星展周二公布，其理财业务第一季获利创下纪录高位。

“我相信我们会继续扩大份额，”星展集团执行长Piyush Gupta称，“主要是从较小型业者手上抢走。我不认为我们是抢走像瑞银之类的份额。瑞银继续增长，速度即便没我们快，也是旗鼓相当。”

Capgemini称，个人资产规模在3,000万美元以上的超富族群，在亚洲富有人群的比重仅占0.7%，其他则是资产规模在100万至3,000万美元之间。

据瑞士信贷全球财富报告，2016年亚太区家庭财富较上年增加4.5%，同期欧洲家庭财富减少1.7%，北美地区增加2%。

图表：亚洲TOP 10财富管理及资产管理企业 tmsnrt.rs/2pHwpOs (完)