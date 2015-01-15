独家：瑞银从其共同基金精选名单中剔除贝莱德股息基金

路透1月14日 - 据路透得到的备忘录，瑞银财富管理美洲公司已将贝莱德旗下的Equity Dividend Fund剔除出其共同基金精选名单。

据日期为1月13日的备忘录，瑞银旗下的这一券商分支已将Equity Dividend Fund剔除出其基金名单，主要担心该基金表现不佳、规模日益扩大，以及风格可能改变。

目前无法联系到贝莱德及瑞银发表评论。

“该基金在2007-2008年表现强劲，之后数年较之同业及指标的表现令人失望，”瑞银在备忘录中写道。

据晨星数据，过去一年、三年和五年内，规模达280亿美元的贝莱德Equity Dividend Fund的表现在同业中处于后50%。

据瑞银研究报告，包括管理帐户在内的Equity Dividend Fund的整体投资策略规模约为500亿美元，瑞银表示，担心这将“抑制策略的灵活性及绝对回报潜力。”

瑞银还指出，担心2014年加入Equity Dividend Fund管理团队的新任投资组合经理Tony DeSpirito，由于他一直是“贱股(deep value)投资经理”，可能将改变该基金的管理风格。

瑞银指出，DeSpirito驳斥了瑞银的担忧，该基金仍在任用前经理Bob Shearer，此人“的确带来某种程度的安慰和风格上的稳定。”

该共同基金及管理帐户仍将在瑞银平台上，所以各位顾问仍可以使用这一策略为他们客户的资金进行投资。

尽管贝莱德旗下股票基金表现逊色，但在发展壮大其零售主动管理型业务方面取得长足进展。

去年贝莱德共同基金的资金流入量创下纪录高位，达到189亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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