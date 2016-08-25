瑞银牵头四大银行开发区块链结算交易系统

路透伦敦8月24日 - 瑞银(UBS)UBSN.S正牵头与全球四大银行共同开发一款数字货币系统，运用区块链(blockchain)技术帮助金融市场快速进行支付结算交易。

瑞银已开发出“多功能结算币”(Utility Settlement Coin/USC)，这是美元、欧元等各国央行发行的重要货币的数字现金等价物，而非比特币等新型虚拟货币。

USC可以相应币种的银行存款进行等值兑换，这就使其完全受央行现金资产的支持。瑞银称，使用USC与花费与其对应的真正货币是一样的。

诸如此类的区块链项目具有动摇银行现有结算系统的潜力，据奥纬咨询(Oliver Wyman)去年的一份报告，银行现有结算系统的交易完成时间可达数日，而且金融业每年在这方面的成本高达650亿-800亿美元。

“在未来基于区块链技术的金融市场，电子现金是一个核心组成部分，”瑞银投资银行金融创新负责人Hyder Jaffrey说道。

瑞银最初在2015年9月与伦敦的区块链公司Clearmatics一道提出了这一概念，之后加入这一项目的有纽约梅隆银行(BK.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)以及毅联汇业IAP.L。(完)