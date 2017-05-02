瑞银、法巴和苏皇在检方调查美债操纵案中遭到传唤--彭博

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透5月1日 - 彭博周一报导称，美国联邦检察官上个月传唤数家银行，针对美国债市可能的操纵行为展开刑事调查。
彭博援引知情人士的报导， 这些银行包括瑞银集团(UBSG.S)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和苏格兰皇家银行(RBS.L)。(bloom.bg/2p1i268)
有一系列集体诉讼指控数家银行和券商，合谋操纵美债标售。
诉讼中指控这些银行共谋操控美国财政部的公债标售、定价，以及期货等衍生商品。
瑞银在业绩报告中提到一项与美国公债相关的调查。
“瑞银以及据报的其他银行，正在对调查及多个主管机关要求提供有关美国公债与其他政府债券交易业务的信息进行回应，”瑞银上月在最新的业绩报告中表示。
瑞银、法国巴黎银行与美国司法部皆不愿对此表示意见。苏格兰皇家银行则并未立即回覆置评要求。(完)
(编译 戴素萍/陈宗琦；审校 李婷仪/龚芳)
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