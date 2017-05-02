瑞银、法巴和苏皇在检方调查美债操纵案中遭到传唤--彭博

彭博援引知情人士的报导， 这些银行包括瑞银集团(UBSG.S)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和苏格兰皇家银行(RBS.L)。(bloom.bg/2p1i268)

有一系列集体诉讼指控数家银行和券商，合谋操纵美债标售。

瑞银在业绩报告中提到一项与美国公债相关的调查。

“瑞银以及据报的其他银行，正在对调查及多个主管机关要求提供有关美国公债与其他政府债券交易业务的信息进行回应，”瑞银上月在最新的业绩报告中表示。