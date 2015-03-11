独家：瑞银从满地可银行挖角15人能源银行专业团队--消息

路透3月10日 - 跟据熟知内情人士表示，瑞银集团(UBS) UBSN.VX(UBS.N)已从加拿大第四大银行--满地可银行(Bank of Montreal) (BMO.TO)挖角一支由15名美国石油与天然气投资银行家组成的团队，使得能源银行市场的权力版图产生转变。

油价崩跌促使部分银行试图延揽具备高度专业技术的能源业银行专才，协助它们从有意剥离资产的能源企业手中，争取新的投资银行业务。

石油与天然气领域的投资银行业务在油价高企时期致力于首次公开发行(IPO)，现在则致力于替那些在低油价环境中获利萎缩的企业提供交易谘询，以筹募现金。

消息人士本周表示，离开满地可银行的这组人马是“收购与分拆”小组，负责评估地下石油与天然气藏价值所需的复杂工程与技术研究工作。

消息人士称，满地可银行这个小组的领头人Miles Redfield的工作地点在德州休斯顿，他将在瑞银集团担任一个高级职务，继续在休斯顿率领这支团队。

根据消息人士，瑞银迄今一直缺少一个从事并购与剥离交易的银行家团队，向客户提供深入的技术建议。

通过挖角满地可银行的银行家，瑞银将能像花旗集团(C.N)和摩根士丹利(MS.N)等大型投行一样，向客户提供这类专业技术知识。

Tudor Pickering Holt & Co执行长Bobby Tudor称，“拥有精深的专业技术知识目前不是可有可无，而是必须拥有，如果没有的话，在能源业并购业务方面就缺乏竞争力。”该公司是一家规模较小的竞争者，但却拥有一个很大的并购与分拆投资银行团队。

由20位或更多并购与分拆投资银行家组成的团队，已帮助Evercore

Partners Inc (EVR.N)、Jefferies LLC和Simmons & Co等较小型机构与规模较大的同业进行竞争。举例来说，Tudor称，其公司就在2010-2014年期间完成了最多的美国能源业并购案。

一位消息人士称，满地可银行将来会有一个小型团队继续从事并购剥离交易，所以其在美国开展这类业务的能力不会完全消失。

瑞银及满地可银行拒绝发表评论。Redfield没有立即回复置评要求。(完)

(编译 陈宗琦/于春红; 审校 张涛)

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