瑞银将2016年奖金池削减17% 全年净利同比近乎腰斩

路透苏黎世3月10日 - 瑞士最大的银行业者瑞银(UBSG.S)将集团2016年总奖金数额削减17%至29亿瑞郎(29亿美元)。瑞银此前公布全年净利近乎腰斩。

瑞银周五发布的奖金福利报告还披露了集团执行长埃尔莫提(Sergio Ermotti)的薪资情况。埃尔莫提2016年总计获得1,370万瑞郎的报酬，低于之前一年的1,430万瑞郎。他的奖金也同比下降5.2%。

瑞银还在周五宣布，2016年获利将比1月公布的数额减少1.02亿瑞郎，以反映瑞银在3月与美国National Credit Union Association达成的和解相关支出。

鉴于此，瑞银2016年净利降至32亿瑞郎，远低于2015年的62亿瑞郎。

瑞银股价在2016年下跌18.3%，降幅超过同期的欧洲银行股指数。（完）