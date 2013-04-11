瑞银将今年布兰特和美国原油预估分别上调至109和91美元

美元兑日圆触及近五个月低位 因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透4月10日 - 瑞银(UBS)周三上调2013年原油价格预估，称受到全球经济乐观气氛、基本面紧俏和地缘政治紧张形势等因素支撑，第一季油价比预期强劲。
瑞银将2013年布兰特原油均价预估从每桶107美元上调至109美元，美国原油(即西德克萨斯中质油，WTI)均价预估由每桶90美元上调至91美元。
该行预计布兰特原油第二和第三季均价反弹至110美元。
“强度大于通常水平的季节性炼厂维修活动结束，应意味着将迎来稳健的原油需求，从而降低库存过多的威胁。特别是美国中陆地区，由于美国页岩油产出增长，油库存仍高，”瑞银分析师Julius Walker在报告中指出。
“如此，市场应维持相对平衡，在朝向年底之际基本面逐渐缓和，我们预计届时油价将再度下滑。”
瑞银表示，预期美国原油和布兰特油价价差未来两季将在每桶约18-20美元的相对较宽水准，因为虽然美国中陆地区的瓶颈正在解决，但不容易消除，而且产量增幅也有所上升。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。
美国交易时段早盘油价下跌，后转升，此前《华尔街日报》报导称，沙特称将在5月OPEC会议上提议将1月开始实施的减产协议延长六个月。OPEC成员国之前曾表示，只要非OPEC产油国也参加，他们倾向将减产协议延长。