版本:
中国
国际财经 | 2016年 6月 2日 星期四 18:26 BJT

英国若退欧 指标股指未来一年或跌逾10%--瑞银财富管理

路透伦敦6月2日 - 瑞银财富管理周四估计，如果英国本月投票赞成退出欧盟，那么英国富时100指数(FTSE 100).FTSE未来一年有可能跌逾10%。

瑞银财富管理并补充道，相反，如果决定继续留在欧盟，那么该指标股指未来一年涨幅或高达5%。

瑞银财富管理预测，若英国退欧，英镑/美元将跌至1.25，英镑/欧元将会跌至1.20。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐