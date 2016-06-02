英国若退欧 指标股指未来一年或跌逾10%--瑞银财富管理

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透伦敦6月2日 - 瑞银财富管理周四估计，如果英国本月投票赞成退出欧盟，那么英国富时100指数(FTSE 100).FTSE未来一年有可能跌逾10%。
瑞银财富管理并补充道，相反，如果决定继续留在欧盟，那么该指标股指未来一年涨幅或高达5%。
瑞银财富管理预测，若英国退欧，英镑/美元将跌至1.25，英镑/欧元将会跌至1.20。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。