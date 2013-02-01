版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 08:47 BJT

标题新闻: 瑞银在加拿大投资银行股票部门裁员20岗位,这是其削减成本的部分举措

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐