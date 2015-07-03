若瑞郎飙升难以控制 资本管制可能是最后举措--瑞银分析师

路透苏黎世7月2日 - 瑞银集团首席瑞士经济分析师Daniel Kalt称，如果其他手段都无法控制瑞郎汇率，瑞士可能会限制银行提现。

Kalt周四表明，采取此类举措的可能性极低，只有在市场剧烈波动时，作为最后一招使用。他强调这是他的个人观点，不是他听到的瑞士央行计划。

他称，限制提现可能降低国内外投资者持有瑞郎的兴趣。“这确实是一个强烈的信号，”Kalt对路透称。

瑞士央行拒绝置评，只是重申不排除任何可能的政策工具，包括资本管制。

瑞士央行1月放弃瑞郎兑欧元1.20汇率上限后，瑞郎大涨。虽然市场对希腊债务危机焦虑不安，但瑞郎兑欧元本周在1.05附近企稳。

瑞士央行已采取负利率、对大额现金存款收费，以及货币干预等方式，阻止瑞郎升值。

“在极端的情况下，如果瑞士央行不得不将负利率进一步推低，瑞士可能被迫采行类似资本管制的举措，防止通过持有现金规避负利率的影响，”Kalt表示。

Kalt表示，瑞士银行目前尚未对一般储户实施负利率，但如果已为负值的指标利率持续推低，就有可能这么做。如此一来，最后可能促使储户取出现金，将大量千元瑞郎钞票放在家里。

为了避免这种情况发生，瑞士既可以规定每日提款金额限于几百瑞郎，也可以规定银行将提款费用调高到超过提款人实际取得的金额，藉此对持有现金实施负利率。

Kalt表示，资本管制并不一定会限制国际资本流动，但鉴于这些举措可能令瑞士做为自由与稳定金融中心的名誉受到打击，必须谨慎视之。(完)

(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 许娜/张荻)

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