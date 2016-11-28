瑞银预计海外投资者更多关注中国A股有高增长潜力的大中盘股

路透北京11月28日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，预计海外投资者将设法在成长和估值之间求得平衡，并更多地关注A股市场具有较高增长潜力的大中盘股，尤其是在消费品、医疗保健和科技等领域。

瑞银证券首席中国策略分析师高挺在报告中预测，从香港市场来看，短期内最新纳入互联互通机制的香港小盘股将对正在积极推出沪/深港通产品的内地公募基金/对冲基金产生吸引力，明年南向交易的主要贡献者将是保险公司。

以下为瑞银证券报告全文：

上周五，北京和香港的金融监管部门共同宣布，深港通将于2016年12月5日正式启动。881支深证个股和102支港股将被纳入互联互通机制。76%的A股市值和87%的港股市值将实现互通。

北向资金或对大中盘成长股更感兴趣

我们认为，海外投资者将设法在成长和估值之间求得平衡，并更多地关注具有较高增长潜力的大中盘股，尤其是在消费品、医疗保健和科技等领域。从目前的投资布局（QFII/RQFII和沪股通）来看，海外投资者对金融和传统消费品（如食品饮料、家电和汽车）板块中估值较低的大中盘股有着明显的偏好。

海外投资者仍然低配非金融周期股和TMT板块的个股，但是近几年来他们对TMT板块的兴趣有所上升。虽然深证市场整体的静态市盈率较高，达48倍（深股通标的整体为37倍），但是深证市场的盈利增速较快（2016年前三季度为20%，而沪市为0%），而且估值和市值呈显着倒挂——大中盘股（市值大于或等于40亿美元）的估值明显低于整个深证市场。

深证市场各板块中，家电、汽车、房地产和食品饮料的估值相对较低，符合海外投资者的偏好。深证市场上科技股高度集中（约占总市值的20%），这为对正在快速增长的中国科技行业感兴趣的投资者提供了许多选择机会。此外，值得一提的是，非国企占到深证市场总市值的76%。

南向资金流料将具有可持续性

长期来看，我们预计南下资金将具有可持续性。这是因为机构投资者将广泛参与港股通，人民币持续面临贬值压力以及国内仍面临着“资产荒”的问题。在我们看来，明年南向交易的主要贡献者将是保险公司。我们预计2017年保险公司将提高离岸资产在其战略资产配置中的比例，并在香港市场消化美国利率急升和人民币贬值风险后开启新一轮的南向交易。

高股息港股以及能够在长期提供稳定回报的食品饮料和医疗保健龙头企业应该对保险公司具有吸引力。短期来看，我们认为最新纳入互联互通机制的香港小盘股将对正在积极推出沪/深港通产品的内地公募基金/对冲基金产生吸引力。许多基金都愿意承担风险，以便迅速做出业绩来吸引包括全国社保基金、商业银行和养老金在内的投资者。(完)