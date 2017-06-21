短期外资仍非A股市场主导力量 但部分个股会有体现--瑞银

路透上海6月21日 - 在MSCI明晟(MSCI.N)稍早宣布将A股纳入MSCI指数后，瑞银证券中国首席策略分析师高挺周三表示，由于初始纳入A股的占比不高，短期内海外资金仍不会是A股市场的主导力量，但在其看好的部分领域或个股方面，外资的影响力将明显提高。

瑞银证券是国际知名投行瑞银的中国合资券商。他在电话上会表示，在MSCI纳入A股的初始阶段，包括被动型基金和主动型基金在内，预计流入A股的外资规模在140亿美元左右，仅占目前A股日均成交量的四分之一。

“从资金规模上来讲，影响不会特别大...国际投资者对A股的注意力会提高。”他说。

他指出，从本次入选MSCI指数的222只个股看，其市值规模已占A股总流通市场近四成，比原先方案中169只权重股的25%占比有明显提高。从过往表现来看，这222只个股与沪深300.CSI300走势非常接近，沪深300指数今年动态市盈率在13倍左右，并不算太贵，对外资还是有一定吸引力的。

北京时间周三凌晨，美国指数公司明晟MSCI表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数，将有222只中国A股纳入其在全球被广泛追踪的MSCI明晟新兴市场指数。

不过他认为，目前中国经济仍处于转型中，未来大盘指数的表现可能一般，但主动型基金可以通过挖掘牛股来获得跑赢指数的机会。

他透露，从近期沪港通和深港通北向资金的流向来看，资金流入较集中的是消费股、科技股及医药股等板块，显示外资比较偏好这些板块，而且往往是这些领域中的龙头公司。

“中国经济面临挑战，带来很多不确定性，外资就要寻找一些基本面确定或内生成长性较高的个股。”他说。（完）