瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现

路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。

以下是瑞银最新报告《2017瑞银大中华研讨会“观点墙”反馈结果》全文：

结果一：投资者对今年股市整体偏乐观。

在上周举办的大中华研讨会中，我们就2017年若干关键问题对国内外投资者展开问卷调查。调查结果显示，多数投资者看好今年中国股市表现，约86%的投资者预计未来12个月MSCI China指数将取得正收益，其中过半投资者认为涨幅会在5%以上。此外，近80%的投资者认为随着供给侧改革的推动/需求的持续复苏，周期品的强势表现将延续至今年。

结果二：对风险的关注集中在中美关系、人民币汇率及资本外流。

在中美关系专题研讨会上，超过80%的投资者认为中美关系会成为今年市场主要的不稳定来源。我们的“观点墙”结果也显示，53%的投资者认为特朗普政府至少会在一定程度上实施针对中国的贸易保护措施（如将中国认定为汇率操纵国、并在某些领域提高关税），还有近20%的投资者认为贸易保护措施可能会十分激进（采取惩罚性关税并迫使人民币升值）。

对于A股市场，52%的投资者认为人民币贬值和资本外流是今年最大的风险因子，其次是地产滑坡导致经济走软（32%）、以及债券市场波动对股市的溢出效应（16%）。有意思的是，几乎没有投资者认为金融监管收紧会是今年A股的重大风险。在风格方面，超过60%的投资者认为今年大盘股表现将继续好于小盘股。

结果三：对MSCI是否纳入A股的看法有明显分歧。

关于MSCI是否将在今年纳入A股，投资者意见呈现出明显的分歧，约1/4投资者认为有50-55%的可能性，其余则均匀分布在各个概率区间。随着A股市场持续开放，大部分投资者认为未来一年里A/H价差将保持不变（40%）或进一步收窄（41%）。不过，仅不到1/4的投资者认为南向资金会带动H股估值显着提升，更多投资者（60%）担忧H股估值会受制于全球资金从新兴市场向发达市场的流动。

重申关注A股金融监管风险；看好今年H股市场表现：

考虑到近期政策信号明显转向控风险，我们认为政府在金融去杠杆的努力还还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，而调查结果显示投资者对这一风险因素存在明显的低估。我们对A股市场短期走势看法偏中性。

H股方面，我们认为国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。（完）