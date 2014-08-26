未来数年中国消费实际增速估计约7-8%--瑞银

路透北京8月26日 - 国际投行瑞银在最新研究报告中指出，尽管2014年中国政府微刺激举措更多侧重于投资，但其中一些举措对消费同样有支撑作用；未来数年在改革推动下，中国消费实际增速估在7-8%，名义增速在10-11%。

瑞银中国首席经济学家汪涛在报告中指出，短期而言消费面临经济增速放缓、遏制公务消费以及楼市低迷带来的负面冲击；尽管政府微刺激举措应有助于在中期内提振消费，但对短期消费的助益非常有限。

“较容易受到冲击的领域包括高端及奢侈品、高端服务业以及地产相关行业。”她在报告中称，“而一旦明年经济增速放缓到足以影响中国尚属稳健的劳动力市场和薪资增长的时候，消费可能在更大范围内受到影响。”

但中期而言，在改革推动下，消费平均增速有望超过投资和GDP增长，未来数年实际增速估在7-8%，名义增速在10-11%；到2020年底消费在GDP中所占份额有望再提升3-4个百分点。

瑞银预计未来中国消费将呈现三大趋势，第一是收入水平增长带来持续的消费升级，消费者支出将从耐用品向个人保健产品、高端产品、奢饰品等方向倾斜。

“更为重要的是，消费者可支配收入的更大一部分将流向包括交通、通讯、旅游、娱乐、健康美容等服务领域。”报告称。

第二个趋势是，伴随着老龄人口的增加，对特殊服务项目如保健、老人看护、保险等的需求增速将超过整体消费增速；第三个趋势是，受低附加值劳动力成本上升，以及中国物流网络持续现代化影响，未来电子商务预计将快速发展。

过去几年，消费对中国GDP的贡献越来越大并已经超越投资，这主要是因为信贷增速放缓以及基建和房地产投资趋冷。截至去年，消费对GDP的贡献已经接近50%，恢复到全球金融危机爆发前的水准。

中国国家统计局数据显示，2014年7月社会消费品零售总额20,776亿元人民币，同比名义增长12.2%；扣除价格因素实际增长10.5%。1-7月份，社会消费品零售总额144,974亿元，同比增长12.1%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。