中国政府将进一步防控金融风险 对A股形成一定压制--瑞银

路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。

以下是瑞银最新报告《2017年新的变化、关注点和风险》全文：

2017的意料之中和预期之外

在年度展望报告中，我们对2017年的基准判断是在低利率环境下，盈利正增长以及市场情绪改善将推动股市温和上行。我们也指出人民币贬值及资本外流、地产滑坡以及金融监管加强可能带来的下行风险。

确实，去年底以来政府逐步加强金融风险防控，股市也随之出现回调。但同时，宏观环境和市场也出现了一些我们预期之外的变化和新的关注点，包括债市波动导致利率阶段性走高、PPI大幅攀升、混改预期升温、中美关系面临考验等。

新变化带来的投资启示

我们认为，这些新的变化尚不影响我们对股市的基准判断，但有可能阶段性地改变投资者预期、增加市场波动。具体来看：1：近期混改主题的上涨主要受消息面和预期推动、缺乏基本面支撑，历史经验表明被情绪放大的炒作行情很可能随着情绪的骤然消退迎来拐点，建议投资者谨慎参与。

2：PPI上升将侵蚀部分制造业毛利，我们估算家电产品提价幅度将不足以完全覆盖成本上升，而汽车、服装受影响相对较小；3：我们预计中美贸易关系不会显着恶化，但新一届美国政府可能将实施一定程度的贸易保护措施，影响行业仍集中于钢铁、有色、橡胶、机电等美中贸易赤字较大、此前已受到针对性打击的领域。

现阶段值得重视的下行风险

我们重申金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。近年来，伴随货币和信贷条件的持续宽松，大量资金在金融系统内空转，致使杠杆层层叠加，也导致不同市场之间系统性风险高度相关。

我们预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市->楼市->银行间->债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期我们对A股走势持谨慎看法。

低风险偏好持续，看好大盘蓝筹

我们预计，包括险资在内的机构投资者将继续主导市场的投资风格，大盘蓝筹将继续跑赢小盘成长，考虑到1：以创业板为代表的成长股面临业绩低于预期、而估值依然高企的不利局面；2：在监管加强的背景下，整体风险偏好难以有效攀升。我们推荐银行，以及需求端稳定增长、成本端上涨压力较小的食品饮料、医药和汽车。（完）