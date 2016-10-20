瑞银上调中国今年GDP预估至6.7% 预计信贷增速保持目前水准

路透北京10月20日 - 国际知名投行--瑞银（UBS）周四发布报告称，预计最近房地产调控政策对中国经济增长影响较温和，四季度GDP同比增速仅小幅放缓至6.5-6.6%，并将其对中国今年经济增速预估从此前的6.6%小幅上调至6.7%。

瑞银大中华区首席经济学家汪涛等在报告中表示，除非经济增长大幅放缓，决策层应不会进一步大幅加码财政政策支持；年内决策层也不会大幅加快信贷投放或进一步降息，但预计未来几个月会保持目前信贷增速以支撑投资和经济增长。

他们预计，未来几个月房地产销售同比增速会从9月的34%放缓至10%左右，到年底和2017年会有更大幅度地放缓。鉴于此前销售强劲增长、再加上库存已全面下降，建设量和投资增长或能在短期内得以延续。同时由于去年同期基数较低，四季度房地产投资应可以保持较为温和的同比增长，支撑整体GDP增速。

“如果部分房地产市场过热城市的房地产销售没有降温迹象，决策层还可能出台更多针对性的房地产调控政策。”汪涛等表示。

他们指出，未来房地产调控也可能继续因城施策，房地产销售快速增长、房价和杠杆率大幅攀升的地区面临重点调控。

目前部分城市出台的调控措施包括提高首付比例、恢复限购，对地方政府施压、要求其增加土地供应，收紧首付信贷和开发商土地竞买保证金融资，查处开发商捂盘、要求部分地区开发商控制实际销售价格等。总的来说，瑞银这些措施会在未来几个月使房地产市场有所降温。

在宏观政策方面，他们表示，短期内房地产建设和投资可能保持相对平稳，今年GDP增长的政策目标无需财政大幅加码就可以顺利实现。

鉴于最近几个月政府已经加快推进PPP项目落地，且前期专项建设基金注资和相关信贷有滞后提振作用，未来除非经济增长大幅放缓，决策层应不会进一步大幅加码财政政策支持。

“我们预计年底之前、至少在12月中旬的经济工作会议之前，财政政策应维持基本稳定。”瑞银表示。

货币政策上，他们称，最近房地产市场狂热蔓延、政府担心房地产泡沫膨胀，这意味着央行不太可能放松货币政策。

“我们认为央行在为年内及2017年都不太可能降息。降准则取决于资本外流的幅度，以及央行如何补充流动性。”瑞银称，截至目前，央行似乎更倾向于利用公开市场操作、MLF等流动性管理工具，短期内这种思路应不会改变。

信贷政策方面，瑞银称，年初至今房贷在新增人民币贷款中占比近40%，但房地产开发的相关信贷在整体信贷中的占比则相对较小。虽然部分城市收紧了房贷政策、可能拖累10月之后的房地产销售和新增房贷（10月房贷或继续反映9月的强劲销售），但整体信贷不会明显放缓。

“决策层需要实现其全年增长目标、并且反复强调各部门要保证金融对实体经济的支持，这意味着信贷增速不会大幅收紧。此外，对其他领域的信贷投放可能会弥补新增房贷的减少。“

瑞银估算的整体信贷在9月同比增长16.3%，略低于16.5%的全年增速目标，四季度信贷增速不会大幅偏离这一目标。

汇率方面，最近人民币对美元的明显贬值主要是由于美元对其他主要货币升值、特别是英镑，不过9月资本流出规模也有所扩大。虽然9月出口增速低于预期，但瑞银认为短期内决策层不会利用人民币贬值来刺激出口和增长。但是，鉴于其预计年底美联储可能加息、美元有可能进一步走强，人民币还可能继续对美元贬值至6.8左右。

中国经济今年前三季完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，主要受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。（完）