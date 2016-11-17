瑞银预计2017年中国GDP增速放缓至6.4% 人民币兑美元料贬值至7.2

路透北京11月17日 - 大型投行瑞银最新发布“2017-18年中国经济展望”称，预计未来两年房地产市场将再次面临调整，2017年中国GDP增速会从今年的6.7%下滑至6.4%、2018年进一步放缓至6%；预计明年决策层将加码财政政策支持以应对下行增长压力，但在2018年底之前中国央行不会降息。

瑞银在报告中并预计，预计2016年底人民币对美元汇率为6.9左右；而特朗普上任之后，人民币贬值压力还可能持续。鉴于未来美联储和中国央行的货币政策可能持续分化、资本外流压力持续，预计未来两年人民币对美元继续贬值，2017年底达7.2、2018年底达7.5。

“预计未来两年房地产市场将再次面临调整，建设量和相关投资增速都可能继续下滑，出口有望温和反弹、政府引导的基建投资保持稳健，但这应不足以完全抵消房地产调整带来的下行压力。”报告称。

瑞银认为，消费也可能随着收入增速放缓而走弱，不过整体应会保持稳健；明年国内大宗商品价格应不会延续今年大幅上涨的趋势，但PPI仍可能保持1.7%左右的正增长，支撑名义GDP和工业产出增长。

“2017年决策层将加码财政政策支持以应对下行增长压力，但同时决策层还希望防范高杠杆和资产泡沫带来的金融风险，这意味着每当经济增长企稳时，政策重点可能会重回防风险，”报告并预计，信贷增长应会保持相对稳健，以支撑准财政支出及整体经济增长。

瑞银认为，2018年底之前基准利率将保持不变。利率的上行空间被经济增速放缓和温和的CPI限制，而利率的下行空间又受制于央行对资产价格泡沫和人民币贬值压力的担忧。为了避免释放宽松信号，中国央行可能继续使用其他工具对银行间市场提供基础货币流动性，而不是降息降准。

针对经济中的风险，报告指出，明年中国决策层将进行换届，对房地产的刺激政策可能比预期的更长且更强烈，这可能推升经济增速高于预期。而多项风险也可能导致经济增速不及预期，包括：更为剧烈的房地产市场调整、可投资项目不足导致的基建投资下滑、全球增长疲弱和贸易保护主义升温导致的出口下滑，以及大规模资本流出可能对金融市场造成冲击。（完）