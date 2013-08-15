瑞银、国投瑞银等拟设立中国首只公租房基金

* 瑞银携手虹口公租房等设立中国首只公租房基金

* 太平资产为该基金的基石投资者

* 条件成熟后，基金转换为REITs并上市

路透上海8月15日 - 全球知名金融集团瑞银集团UBSN.VX周四宣布,瑞银环球资产管理(中国)公司、国投瑞银基金管理公司、太平资产管理公司及上海虹口区公租房公司将在上海设立中国首只投资于公租房并持有其所有权的投资基金。

瑞银新闻稿称，该私募股权封闭式基金将投资于虹口区业已开发的公共租赁住房。在监管允许及条件成熟时，该基金计划转换为房地产信托投资基金（REITs），在国内公开上市。

太平保险控股(0966.HK)旗下的太平资产管理有限公司将是该公租房基金的基石社会投资者，瑞银环球资产管理中国公司和国投瑞银基金公司则分别是基金的投资管理人和顾问。

上海虹口区负责人表示，希望通过这一创新产品，能够在资本市场上盘活固定资产的同时，又能确保基金投资的物业能够继续保持公租用途不变。这将是个多赢的金融创新和市场化改革的尝试。

中国证券报周四报导，国投瑞银基金公司将与地方政府合作，推出首只投资于国内房地产市场的REITs（房地产信托基金）产品，并有望于近日获批，该产品将数个公租房项目打包作为REITs标的，以解决长期运营资金问题。

瑞银拟设立的基金属于私募性质，这就能解释为何在中国证监会的基金公司公募产品募集申请最新公示表中，并没有基金公司提交REITs产品的申报。

中国政府计划在2011－2015年间建设保障性住房3,600万套，这需要巨额的建设资金，多渠道融资成为各地方政府急需解决的问题。

港股市场上，已有多只以内地商业地产为标的的REITs产品。近年来鹏华、诺安、广发等基金公司相继开发了投资海外REITs的合格境内机构投资者（QDII）产品，但市场上仍然缺乏投资于国内的REITs产品。（完）

(发稿 林琦； 审校 林高丽)

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